Barcellona Pozzo di Gotto, interrogazione al sindaco su morosità energia elettrica

25 Febbraio 2023 10:25

“I Consiglieri Comunali di Forza Italia, a seguito di attività ispettiva svolta nei giorni scorsi, hanno interrogato il sindaco Pinuccio Calabrò per comprendere la situazione inerente la posizione del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto relativamente a eventuali morosità con i fornitori di energia elettrica, soprattutto relativamente a quegli immobili che sono destinati ad attività di interesse collettivo“. È quanto affermato in un comunicato stampa dei Consiglieri Comunali di Forza Italia del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Il Comune dispone, infatti, di numerosi immobili. E’ noto che alcuni, tra quelli attualmente inutilizzati, nel prossimo futuro dovrebbero ospitare attività di interesse sociale per la collettività. Si pensi, per esempio, all’immobile di Contrada Oreto, sede del Centro Territoriale Socio Riabilitativo-Educativo, attualmente in disuso. – aggiungono – Secondo quanto risulta ai Consiglieri Comunali di Forza Italia, emergono condizioni di morosità dell’ente nei confronti di più di un fornitore di energia elettrica relativamente a contratti attivati in passato su diversi immobili. Ci si chiede pertanto su quali immobili sussista questa posizione debitoria e quali siano i fornitori dell’Ente. Ma soprattutto la quantità dei debiti maturati, comprensivi e di interessi e sanzioni. Al Sindaco viene chiesto inoltre, se non si ritenga indifferibile attivarsi per estinguere i debiti. Stanti così le cose sarà impossibile accedere a nuove attivazioni o riattivazioni di contratti di fornitura, ledendo il diritto e l’interesse, peraltro legittimi, della cittadinanza a usufruire di spazi comunali collettivi“.