Barcellona P.G., Galluzzo sull’Ospedale Cutroni Zodda: “situazione grave”

12 Febbraio 2023 21:52

“A distanza di un mese e mezzo dagli impegni annunciati dall’Assessore regionale alla sanità, dott.ssa Giovanna Volo, riguardo alla situazione inerente l’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, dove è stato compiuto un enorme sacrificio da parte di tutta la cittadinanza, oltre che dal personale sanitario che si è prestato eroicamente nel contrasto all’emergenza sanitaria da Covid19, non si conoscono i risvolti delle azioni e degli impegni che l’Assessorato alla salute ha preso di fronte alla Commissione competente, nel corso dell’audizione all’Ars richiesta dal sottoscritto”. A dichiararlo è il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, on.Pino Galluzzo, che è intervenuto sulla situazione di stallo in cui versa il nosocomio del Longano, ancora asservito a Covid-Hospital.

“Pertanto, ritengo opportuno rivolgermi al Presidente della Regione siciliana, on.Renato Schifani, perché si faccia carico di una situazione che ha oltrepassato ormai ogni limite – aggiunge l’onorevole Galluzzo -. Al più presto, infatti, farò presente al Governatore la gravità e l’immobilismo sul punto da parte del suo Assessore, affinché si possa accelerare l’iter per la riconversione e fare chiarezza su una situazione paradossale». A tutt’oggi, inspiegabilmente, «non risulta esitata dall’Assessorato regionale alla salute neanche la pianta organica dell’Asp di Messina, unica amministrazione sanitaria a non disporre di questo importante strumento“, conclude l’onorevole Pino Galluzzo.