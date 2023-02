Il bacio di Rosa Chemical fa litigare Chiara Ferragni e Fedez? Acceso confronto a telecamere spente | VIDEO

12 Febbraio 2023 18:28

Rosa Chemical è stato uno dei personaggi più iconici del Festival di Sanremo 2023. Il controverso trapper aveva già infiammato la vigilia della manifestazione spingendo FdI a chiederne l’esclusione dal programma. Sul palco dell’Ariston è stato uno show nello show: dal look fuori dagli schemi alla canzone tormentone, dal sex toy mostrato in diretta fino al twerking su Fedez che si è preso anche un bacio in bocca.

E quel bacio, del quale i due avevano parlato a “Muschio Selvaggio” con ironia, poi diventato realtà, potrebbe essere costato una ramanzina al povero Fedez. Sui social è diventato virale, infatti, un video ripreso dal pubblico che mostra un acceso confronto a telecamere spente tra Chiara Ferragni e Fedez. L’influencer sembra chiedere spiegazioni su quanto accaduto al marito che, dalla postura del corpo, appare come se volesse discolparsi. Amadeus, vedendo i due litigare, li invita a chiarirsi dietro le quinte.