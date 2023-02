Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical è stata una messinscena?

13 Febbraio 2023 18:12

Questa storia di Rosa Chemical che bacia Fedez sta prendendo una piega sorprendente. O forse no. Perché ora è spuntato un video, che è in realtà è su Rai Play dall’11 febbraio, in cui i due si accordano su come baciarsi quella sera in diretta a Sanremo. Si tratta di una puntata di Muschio Selvaggio, registrata proprio nella città ligure dei fiori. Intorno al minuto 50 Fedez comunica a Rosa Chemical che lui quella sera sarà seduto in prima fila, e il cantante risponde: “Ah, interessante. Buono a sapersi“. E Fedez ribatte: “Potremmo darci un bacino. Magari con la lingua“. E lì il cantante in gara al festival risponde: “Ma non svelare tutto! Se dici tutto qua…“.

Dunque, ci hanno fatto fessi tutti. Abbiamo sprecato fiumi di parole e di polemiche per una sceneggiata. Sebbene, riguardando il bacio tra i due, pare tutto così realistico. Ma in effetti com’è quel vecchio detto? Ah sì: scherzando scherzando si dice la verità. Ed in effetti il bacio affiatato tra i due sembra alquanto coinvolgente. Per non parlare del fatto che sono almeno tre giorni che Chiara Ferragni e Fedez non postano nulla insieme sui social. Sceneggiata anche questa? Probabile. Ma a questo punto viene da chiedersi: stavamo guardando Sanremo, ovvero uno spettacolo musicale in diretta, o Beautiful, ovvero una telenovela che racconta vicende di fantasia? Fatecelo sapere così l’anno prossimo ce ne andiamo al cinema invece che farci intortare da quattro cantanti stonati.