“No all’autonomia differenziata”, iniziativa a Reggio Calabria con De Magistris

17 Febbraio 2023 10:00

“No all’autonomia differenziata, no alla secessione dei ricchi”. E’ il tema dell’iniziativa prevista per sabato 25 febbraio alle 18:00 presso la sala “Francesco Perri” di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, a Reggio Calabria. Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali del sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, Michele Conia Sindaco di Cinquefrondi e Consigliere metropolitano nonché tra i primissimi amministratori locali ad agire, e a vincere, per vie giudiziarie contro le storture disomogenee dello Stato centrale verso i territori più deboli”, è quanto scrive in una nota Dema Calabria.

“Prima della conclusione affidata all’ex Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha caratterizzato la sua ultradecennale azione amministrativa contro il “debito ingiusto” e la disparità di trattamento nei confronti di Napoli e delle città del Sud rispetto a quelle del Centro-Nord, gli interventi, moderati dall’autrice ed attrice costituzionalmente orientata militante Giusi Salis, del prof. Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’UniCal, dello studioso e scrittore Pietro De Sarlo del movimento culturale “Carta di Venosa”, di Sandro Repaci Sindaco di Campo Calabro, dei consiglieri regionali Ferdinando Laghi e Davide Tavernise, di Francesco Nicolò dell’associazione SaturnA e di Angelita Russo del Tavolo dei Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata e per l’unità della Repubblica“, conclude la nota.