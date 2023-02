Aumento stipendi Ars, Faraone (Iv): “scelta sbagliata”

9 Febbraio 2023 09:05

Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi e Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sicilia, i deputati Ars si aumentano lo stipendio da 11.100 a 12.000 euro al mese. “Una scelta sbagliata e il silenzio della politica è assordante, compreso quello del M5S. Anche la società sembra che si sia assuefatta a certe notizie. Io non voglio fare retorica anti-casta. Il tema è un altro: la presa di responsabilità. Tu fai una scelta, ci metti la faccia e dici perché hai deciso di aumentarti lo stipendio. Invece è stata fatta circolare la fake news che si sia trattata di un’imposizione legislativa da parte dello Stato. Stava passando tutto sotto silenzio, per fortuna un giornalista attento ha tirato fuori la notizia. E’ incredibile che tutto questo accada, quando noi diciamo ai lavoratori: non possiamo aumentare gli stipendi, tagliare le tasse sul lavoro perché non ci sono i soldi”.

Sull’autonomia differenziata. “Questi fatti dimostrano che tu puoi avere la migliore autonomia del mondo, ma se poi la usi in questo modo ti suicidi con le tue mani. Noi l’abbiamo già l’autonomia in Sicilia ed è stata spesso usata male. Se tu avvii una gara quando ci sono Regioni più avanti e Regioni più indietro senza garantire i livelli essenziali di prestazione, rischi di far pagare i cittadini. La frase di Majorino? E’ sbagliata, perché è sembrato parlare di non di istituzioni, bensì di popoli a confronto: come se avesse detto che i calabresi fossero inferiori ai lombardi. Sono più innaturali le scuse rispetto a quello che ha detto che evidentemente è un pregiudizio che lui ha davvero”.