Sicilia: aumento degli stipendi all’Ars. Volano gli stracci tra De Luca e Di Paola: “vergognatevi”

20 Febbraio 2023 12:16

Volano letteralmente gli stracci, nel corso della trasmissione “Non è l’Arena” condotta da Massimo Giletti su La7, tra il vicepresidente dell’Ars ed esponente del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, ed il leader di “Sud chiama Nord” ed ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, per quanto riguarda gli aumenti delle indennità ai deputati regionali siciliani.

“Il verbale ve lo potete mettere in quel posto”, ha dichiarato De Luca, riferendosi a Di Paola. “Da due anni non pubblicate neanche gli atti”, ha proseguito l’ex primo cittadino della città dello Stretto. Piccata la risposta di Di Paola: “parla pulito”. “L’adeguamento Istat e l’aumento degli stipendi dei parlamentari regionali avviene dal 2014. Il M5S continua a presentare norme e tutti i partiti non le approvano”, ha replicato l’esponente grillino. “Voi le presentate per non discuterle mai”, ha ribattuto De Luca.