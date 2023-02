Atto intimidatorio ai danni di un consigliere comunale calabrese

8 Febbraio 2023 14:00

Ennesimo atto intimidatorio ai danni di un amministratore locale. Fernando De Donato, capogruppo Pd in consiglio comunale a Casali del Manco, è stato oggetto di un atto vandalico ai danni della sua autovettura. “Esprimo, a nome del gruppo del Pd in Consiglio regionale, la massima solidarietà e vicinanza a Fernando De Donato”. A sostenerlo è il capogruppo del Pd a palazzo Campanella, Mimmo Bevacqua.

“Il mio amico Fernando De Donato non si farà certo scoraggiare da un vile gesto intimidatorio che rispediamo al mittente, aumentando il nostro impegno politico e sui territori per fare in modo che episodi del genere non debbano più ripetersi e con la certezza che le Forze dell’Ordine faranno presto luce su quanto accaduto”, conclude Bevacqua.