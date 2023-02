Assemblea dei lavoratori impiegati nei servizi in appalto presso il Policlinico di Messina

1 Febbraio 2023 15:08

Si è tenuto ieri presso aula magna del Policlinico di Messina il coordinamento dei lavoratori impiegati nei servizi in appalto presso il policlinico di Messina: il servizio mensa, pulizie, trasporto in pazienti, vigilanza rispettivamente gestiti da Dusmann, Coopservice, Italy Emergenza e Europolice. Durante l’assemblea dei lavoratori sono emersi molti problemi comuni ai lavoratori in tutti i servizi.

“L’emergenza sottolineata è quella dell’aumento dell’orario dei lavoratori, con la necessità di abbattere l’uso eccessivo del lavoro straordinario e suppletivo. – spiega la sindacalista Clara Crocè – Dopo un incontro con il Policlinico, grazie all’azione della Cisal terziario, alcune unità hanno avuto un aumento delle ore. In molti servizi abbiamo riscontrato assunzione di nuovo personale nonostante la maggioranza dei lavoratori sia contrattualizzato par-time e peraltro con orario inferiore alle 18 ore. Tutto questo è inaccettabile laddove si considera che in alcuni servizi, nella successione dell’appalto, sono stati costretti a rinunciare alle ore e adesso si trovano nuovi assunti ai quali viene sistematicamente rinnovato e prorogato il contratto.

Non solo aumento delle ore ma anche il controllo in merito alle gestione dei servizi da parte dei DEC incaricati in applicazione della normativa sugli appalti. Il tema della successione dell’appalto è fondamentale per i lavoratori ai quali non si riescono a garantire un aumento dei livelli, scatti di anzianità e tutti gli istituti contrattuali dedicati ad una crescita dei lavoratori. – conclude Crocè – A breve la Cisal Terziario e la Fiadel presenteranno un documento rivendicativo al Policlinico di Messina per essere parte attiva prima della pubblicazione dei bandi per assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori previsti dai CCNl e dal Codice degli appalti conclude“.