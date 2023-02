Messina, assemblea lavoratori porto di Tremestieri: richiesto il commissariamento | FOTO

17 Febbraio 2023 15:16

Si è svolta un’affollata Assemblea dei lavoratori del porto di Tremestieri indetta dalla Uil per discutere ed affrontare le molteplici problematiche legate al totale blocco del cantiere dell’importante opera infrastrutturale che, nei fatti, si è trasformata nell’ennesima inaccettabile incompiuta ai danni del nostro territorio, della collettività e dei lavoratori.

“La situazione odierna è, oltremodo, aggravata dall’insabbiamento causato dalle recentissime mareggiate e di fatto accentuato dal materiale del cantiere fantasma che mette a rischio la continuità occupazionale dei lavoratori portuali e provoca l’incontrollato flusso dei mezzi pesanti che invadono il centro cittadino per raggiungere il Porto storico e la Rada S. Francesco. – afferma UIL Messina in una nota stampa – L’assemblea è stata aperta dall’intervento di Nino Di Mento, segretario generale aggiunto UilTrasporti Messina, a cui è seguito Michele Barresi, segretario generale UilTrasporti Messina, ed è stata conclusa da Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina.

I tre sindacalisti all’unisono hanno evidenziato come la situazione relativa all’appalto del porto di Tremestieri, come già da molti anni ampiamente denunciato dalla Uil, è letteralmente tragica poiché i lavori nel cantiere sono totalmente fermi da quasi due anni. Nonostante il palese blocco delle attività, reiteratamente denunciato pubblicamente dal sindacato, si assiste ad un puerile ed inaccettabile comportamento dell’amministrazione comunale di Messina, committente dell’opera, caratterizzato da un silenzio assordante che evidenzia l’assoluta inadeguatezza ad affrontare con chiarezza una situazione che è ormai palesemente fuori controllo. Pertanto, come ribadito da Di Mento, Barresi e Tripodi, il Commissariamento dell’opera, che deve caratterizzarsi per il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e del ccnl di riferimento, rappresenta l’unica via d’uscita possibile al fine di portare a compimento il porto di Tremestieri: infrastruttura fondamentale e strategica per il rilancio di Messina e per lo sviluppo economico ed occupazionale del nostro territorio.

Il Commissariamento è un provvedimento che il governo nazionale ha già assunto per altre opere definite strategiche e, in questa direzione, il porto di Tremestieri è oggettivamente strategico e cruciale nella valutazione della mobilità nazionale. – conclude UIL Messina – L’Assemblea odierna rappresenta l’ennesima tappa e un ulteriore punto di partenza indirizzato ad ottenere rapidamente risposte certe e provvedimenti concreti finalizzati a fare ripartire il cantiere fantasma del porto di Tremestieri“.