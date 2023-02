Reggio Calabria, l’ASP stabilizza i lavoratori assunti durante l’emergenza Covid

16 Febbraio 2023 18:47

È notizia di queste ore che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, con delibera n. 158, ha pubblicato l’avviso di stabilizzazione per il personale assunto durante il periodo della pandemia da COVID-19. “Si tratta di una vittoria per i lavoratori, per la Sanità pubblica reggina ed anche, dobbiamo dirlo, per la FP CGIL che ha lavorato senza sosta affinché queste si realizzassero“, afferma in un comunicato FP CGIL.

“L’avviso dell’Asp di Reggio Calabria stabilisce che, a far data dal 1° aprile, saranno inseriti a tempo indeterminato 3 Dirigenti Medici, 65 Infermieri, n. 7 CPS-Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e 15 CPS-Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico. – aggiunge il sindacato – Il superamento del precariato nella Sanità è uno degli obiettivi prioritari che la FP CGIL si è posta, insieme al benessere del lavoratore ed alla sua tutela. Pertanto, non possiamo che esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto e augurare ai lavoratori in via di stabilizzazione un sincero buon lavoro. – conclude FP CGIL – Ora non ci resta che attendere il completamento delle procedure al G.O.M. di Reggio Calabria, che ha di fatto già avviato l’iter delle stabilizzazioni all’inizio di questo mese. Finalmente nella Sanità reggina qualcosa sta cambiando, e era ora!“.