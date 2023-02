4 Febbraio 2023 17:41

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Cristian Bucchi e i suoi collaboratori. Il Club bianconero saluta Mister Bucchi e il suo staff e augura loro le migliori fortune personali e professionali”. Con questa breve nota l’Ascoli comunica l’esonero di Cristian Bucchi. Fatale, per l’ormai ex tecnico bianconero, il pesante tris subito in casa del Cittadella questo pomeriggio, terza sconfitta nelle ultime quattro gare, in cui è stato conquistato solo un punto. Ora è caccia al sostituto.