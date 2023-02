Arte in Città: ciclo di incontri dedicati alla bellezza e alla storia del territorio reggino

L’assessorato comunale alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Ulysses, presenta il programma dell’iniziativa “Arte in Città”, cinque giovedì dedicati alla storia ed alla bellezza della nostra città. Si inizia il 2 marzo, alle ore 16 presso la biblioteca “De Nava”, con l’assessora alla Cultura, Irene Calabrò, che inaugurerà il ciclo di eventi con l’incontro “Fonti documentarie per la storia della città: il fondo di disegni di Camillo Autore”. Parteciperanno Maria Pia Mazzitelli e Marisa Cagliostro. In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, insieme alla Soprintendenza Archeologica di Reggio e Vibo, il 14 marzo alle 16:30, nei locali della Pinacoteca Civica, Daniela Vinci accompagnerà i visitatori lungo un percorso tematico tra le opere esposte dal titolo “Paesaggi in Pinacoteca”.

Il 23 marzo, sempre alle 16:30, si tornerà in Biblioteca comunale con Maria Teresa Sorrenti e l’iniziativa “La scultura a Reggio nel secondo Ottocento”. Si chiude il 30 marzo, ancora alle 16:30, nella sala “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, dove si discuterà di “Ernesto Basile e l’architettura del Palazzo Municipale” con Marisa Cagliostro, Renato Laganà e Daniela Neri. Sarà un viaggio nella mostra allestita per il centenario dello storico edificio comunale.