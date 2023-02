Reggio Calabria, il 7 febbraio l’anniversario dei 25 anni dalla fondazione del Lions Club “Fata Morgana” Villa San Giovanni

6 Febbraio 2023 18:47

“Il Club Lions “Fata Morgana” Villa San Giovanni , martedì 7 febbraio 2023, organizza la sua “CHARTER” per rievocare l’impegno di tutti i soci che negli ultimi 25 anni hanno contribuito, con il loro attaccamento e la loro passione, nel rispetto dei valori fondanti del Lionismo, a “SERVIRE IL PROSSIMO”, per testimoniare l’importanza di dedicarsi “agli altri” per “puro spirito di servizio”, lottando incessantemente, senza momenti di scoramento, di dubbi o tentazione di abbandonare”.

‘DOVE C’È STATO E DOVE C’È BISOGNO: C’È SEMPRE UN LIONS!’. C’è sempre un Lions, pronto a fare il suo “dovere” di buon cittadino per dare il suo contributo affinché ci possa essere, sempre di più, “L’EGUAGLIANZA” per tutti gli essere umani, senza distinzione di RAZZA, di RELIGIONE, di CLASSE SOCIALE, di DISPARITÀ DI GENERE, partecipando attivamente al BENE CIVICO,CULTURALE e SOCIALE della Comunità“. È quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Mimmo Praticò, Presidente del Lions Club “Fata Morgana” di Villa San Giovanni.

“Lo scopo di una Associazione che ha milioni di “proseliti” nel Mondo, ha il dovere di unire e rafforzare i vincoli di AMICIZIA, di FRATELLANZA, di COMPRENSIONE reciproca, con l’obiettivo di incoraggiare le persone che si dedicano al Servizio, a migliorare la loro Comunità, senza scopo di lucro ed a favorire e promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale negli affari, nell’industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento in privato, con LEALTÀ, DIGNITÀ ed ONORE. – si legge ancora nel comunicato – Tale è, e dovrebbe essere un Club Lions, con l’obiettivo di essere solidali con il Prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi. Raggiungere questa “gioia interiore” è il primo obiettivo per un Lions che deve, e dovrebbe, riconoscersi ed indentificarsi in una frase di Erich Fromm: ì non è ricco colui che ha molto ma colui che dà molto. Chi è capace di dare sè stesso è veramente ricco’.

Questi sono i motivi e le motivazioni che hanno spinto Mimmo Praticò, dopo 22 anni di appartenenza “silenziosa”, ad accettare il prestigioso ruolo di Presidente del Lions Club “Fata Morgana” Villa San Giovanni, con l’obiettivo di “mettersi al servizio” con DIGNITÀ, con ONORE ed ORGOGLIO, con tutto sé stesso, senza risparmiarsi mai. – conclude Praticò – A tutti i nostri giovani “LEO”, che ci affiancano continuamente nel nostro “lavoro”, auguro che tutti noi “Grandi”, riusciamo a trasmettere le nostre esperienze, i nostri sentimenti e l’amore verso il Prossimo affinché da “Grandi” possano continuare a seminare, ancora più di noi, i VALORI LIONISTICI“.