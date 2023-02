Da Reggio Calabria a Sanremo 2023: la hair stylist Anna Foti curerà le acconciature dei cantanti

6 Febbraio 2023 10:54

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2023! Domani sera avrà inizio la 73ª edizione della principale kermesse canora italiana che vedrà alternarsi sul palco dell’Ariston giovani e big della musica italiana. Se resterete colpiti dalle acconciature che i cantanti porteranno sul palco, sappiate che una parte del merito è anche di una professionista che viene da Reggio Calabria.

L’hair stylist Anna Foti sarà infatti dietro le quinte di Sanremo 2023, pronta a prendersi cura dei look dei protagonisti. La stessa Anna Foti lo ha annunciato con un post social nel quale si legge: “ebbene sì… SANREMO 2023. Dopo due anni di assenza in cui abbiamo vissuto ed in parte superato paura, Covid e diffidenza PARTECIPO!!! Cercando di affrontare tutto questo con enorme entusiasmo!! Dai ve lo dico in maniera diversa: quest’anno ho detto SI!!“.