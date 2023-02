La ragazza sudamericana è Angela Celentano? Un dettaglio fondamentale le accomuna

15 Febbraio 2023 12:34

Sono passati 27 anni dalla scomparsa della piccola Angela Celentano. Anni di dolore, di mistero, di ricerche che hanno portato a null’altro che a tasselli di un puzzle che presenta ancora troppe zone d’ombra. Era il 10 agosto 1996 quando la bambina, che all’epoca aveva solo 3 anni, scomparve durante una gita con la famiglia e altri amici sul Monte Faito, a Vico Equense, in provincia di Napoli.

La bimba, secondo il racconto dei testimoni, è scomparsa dopo essersi allontanata insieme a un bambino di 11 anni che era tornato al parcheggio per depositare il pallone nella macchina dei genitori. Il piccolo Renato, che le aveva intimato di non seguirlo e di “tornare dalla mamma“, è stato l’ultimo ad averla vista. Da quel giorno Angela Celentano è scomparsa nel nulla. Tanti gli avvistamenti (quello in un campo rom nel 2001 e su un bus a Roma nel 2016, per citarne un paio) che si sono rivelati infruttuosi.

Eppure la speranza dei genitori Catello e Maria non si è mai spenta. Recente la nuova pista che porta in Sud America. Una ragazza venezuelana, modella e figlia di un notabile sudamericano (che avrebbe frequentato in passato la Campania e Vico Equense), presenterebbe una somiglianza impressionante con Rosanna e Naomi, le sorelle di Angela. La madre della bimba, vedendo una sua foto, si sarebbe commossa esclamando “è mia figlia!”. La ragazza si è sottoposta al test del Dna per fugare ogni dubbio.

Non solo i tratti somatici, ci sarebbe anche un dettaglio fondamentale che coincide. La piccola Angela Celentano aveva una voglia sulla parte destra della schiena, la ragazza ha la stessa voglia un po’ più al centro. “È proprio come l’aveva la nostra piccola” avrebbero spiegato i genitori. L’avvocato Ferrandino, legale della famiglia aveva dichiarato di aver “interpellato una dermatologa che ci ha detto che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione“. Un particolare che, unito alla somiglianza della ragazza con le sorelle di Angela e quella che, secondo la age progression, dovrebbe essere Angela oggi alla soglia dei 30 anni, fa sperare in una svolta che avrebbe del clamoroso.