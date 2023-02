Ancora Italia sull’Autonomia differenziata: “ecco cosa pensiamo”

3 Febbraio 2023 10:31

“L’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge quadro sull’autonomia differenziata proposta da Calderoli favorisce l’aumento del divario tra regioni e l’esternalizzazione di ulteriori servizi pubblici. La legge prevede la propedeuticità della determinazione dei fabbisogni standard nei Livelli Essenziali delle Prestazioni unicamente sui diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti. Per tutti i comparti non legati a questi ultimi le intese tra Stato e Regioni potranno partire da subito con relativi trasferimenti di gettito fiscale”, è quanto scrive in una nota Ancora Italia Sovrana e Popolare Reggio Calabria. “Far partire questo disegno di legge senza predeterminazione dei fabbisogni standard su tutti i servizi (non solo quelli costituzionalmente garantiti) e senza risorse per la perequazione territoriale significa che nelle aree svantaggiate del Paese ci saranno servizi che non partiranno mai, infrastrutture che non verranno mai realizzate, mentre i cittadini di quelle regioni i cui governatori richiederanno di estendere la loro autonomia ad ulteriori comparti si troveranno di fronte alla privatizzazione di altri comparti pubblici, tra cui la scuola, sull’esempio di quanto avvenuto con la formazione professionale nel 2001, affidata alle regioni per essere ceduta ai privati fuori da ogni controllo“, rimarca la nota.

“Oltretutto la divisione non sarà per i territori secessionisti garanzia di autodeterminazione, come abbiamo già visto durante la Pandemia, al contrario, la loro esigenza di reperire risorse autonomamente li esporrà maggiormente alle pressioni di quelle lobby che oggi già condizionano i nostri investimenti. Un popolo diviso è più fragile. Che ne sarà dell’ambiente, del paesaggio, dei beni comuni di quei territori quando per far cassa e regali agli amici magari in cambio di mazzette i governatori ne faranno scempio? E questo, se passa questo disegno di legge, potranno farlo subito, con intese stato regione che dalle camere avranno solo un parere e nessun voto. Si tratta di un disegno di legge pericolosissimo che va assolutamente respinto al mittente”, conclude la nota.