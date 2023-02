Anche a Messina la City nature Challenge

27 Febbraio 2023 10:58

Tutti pronto per la City Nature Challenge, una giornata con la Biodiversità ed il Capitale Naturale dei Peloritani ospiti della Fondazione ITS Albatros Messina. E’ un’iniziativa di citizen science che permette di valutare lo stato di biodiversità delle città, la competizione internazionale in programma dal 28 aprile al 1 maggio 2023 che mette in gara i cittadini interessati all’ambiente nel rilevamento e registrazione di osservazioni naturalistiche della flora e fauna selvatica, nel contesto urbano ed extraurbano.

La City Nature Challenge coniuga la praticità della tecnologia alla bellezza della natura: grazie alla piattaforma digitale iNaturalist.org scaricabile gratuitamente da pc o smartphone, è possibile registrare le coordinate GPS del luogo di avvistamento e la specie animale o vegetale riconosciuta, caricando una fotografia e chiedendo eventuale supporto nel riconoscimento alla community web. L’obiettivo è quello di evidenziare come la biodiversità costituisca la rete della vita e sul fatto che la totalità di tutti gli organismi viventi presenti sul pianeta sia minacciata dalla perdita di specie, dall’inquinamento, dall’eccesso di nutrienti, dal sovra pascolo, dall’agricoltura intensiva, dal fuoco, dall’erosione del suolo, dalla desertificazione e dal cambiamento climatico. Si può partecipare singolarmente o formando dei gruppi (scuole, associazioni, musei, etc), possono essere inviati filmati anche sonori (versi di animali e/o fruscio di foglie) nonché caricare osservazioni fotografiche esplorando gli habitat marini con il coinvolgimento di subacquei e snorkelisti. Tutte le osservazioni saranno raccolte nel database di iNaturalist a disposizione di qualsiasi appassionato e ricercatore che necessiti di informazioni circa la fauna e flora del luogo mappato.