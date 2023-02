Amam, pubblicato l’avviso per fare rete anche con le associazioni consumatori

2 Febbraio 2023 12:16

Pubblicato oggi, nella sezione Avvisi pubblici del sito di AMAM SpA l’Avviso per manifestazione di interesse che prevede l’attivazione di una Convenzione triennale con le Associazioni dei Consumatori per l’assistenza dei cittadini nelle attività connesse alla gestione delle utenze del servizio idrico integrato ubicate nel territorio comunale di Messina ovvero, in particolare, per supportarli gratuitamente nell’accesso ai servizi da remoto attraverso il portale utenti http://portale.amam.it e assisterli nella compilazione della modulistica relativa alla fruizione del servizio idrico integrato.

Le Associazioni dei Consumatori interessate dovranno possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della propria candidatura:

– Essere iscritte all’Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ministero Sviluppo Economico ndr) secondo quanto previsto dall’art. 137 del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206/2005)

– Essere dotate di Polizza di responsabilità civile al fine di garantire agli utenti il risarcimento di danni eventualmente provocati nell’assistenza prestata, ovvero fornire dichiarazione espressa di farsi carico dei danni cagionati ai terzi con assunzione di responsabilità risarcitoria in capo al rappresentante legale;

– Avere almeno una sede operativa abilitata allo svolgimento delle attività di che trattasi ubicata nella provincia di Messina

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate unicamente via pec, all’indirizzo amamspa@pec.it, entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2023, indicando nell’oggetto: Manifestazione interesse Convenzione con Associazioni dei Consumatori

Il modulo per la presentazione della domanda potrà essere scaricato direttamente dalla sezione del sito istituzionale di AMAM SpA all’indirizzo: www.amam.it – sezione Avvisi Pubblici: https://www.amam.it/avviso-pubblico-per-manifestazione-di-interesse.