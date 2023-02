Sanremo 2023, “cugghiunazzu!”: Amadeus non sa spegnere la diretta Instagram e Fiorello fa lo show

9 Febbraio 2023 22:06

Nella prima puntata di Sanremo 2023 Chiara Ferragni ha aperto il profilo Instagram ufficiale di Amadeus che, appena 2 giorni dopo, ha festeggiato il milione di fan. Il direttore artistico del Festival ha deciso di aprire la prima serata presentandosi proprio in diretta su Instagram all’Ariston, portando live i propri follower, facendo vivere loro l’emozione di percorrere la mitica scalinata che porta al palco.

Poco dopo, Amadeus ha riposto il telefono e ha iniziato la conduzione del programma vera e propria. Tutto normale, tranne un piccolo dettaglio: non ricorda come spegnere la diretta Instagram che continua dalla sua… tasca. Tantissimi i commenti ironici dei follower fra i quali spiccano anche quelli di Chiara Ferragni che ha scritto: “sabato facciamo lezioni di diretta”. A rubare la scena è stato, come sempre, Fiorello che ha riempito l’amico di insulti: “minchia di mareeeee”, “Ma ti sentiii”, “Sisi i codici di sta minchiaaa”, “Chiara è quella con i capelli chiari, Paola quella con i capelli Paoli”, “Sucaaaaa” e “Cogghiunazzu”.