Allerta Meteo, domani scuole chiuse a Reggio Calabria: il comunicato del Comune

8 Febbraio 2023 14:49

Domani, Giovedì 9 Febbraio, le scuole saranno chiuse per allerta meteo a Reggio Calabria. In un comunicato stampa ufficialmente divulgato dal Comune si legge che “dalle 00,00 alle 24 di domani sulla città di Reggio Calabria è prevista un’allerta meteo di colore arancione. Lo scenario prevede rischio di temporali e possibilità di nubifragi con rischi di esondazione di corsi d’acqua e danni da precipitazioni intense oltre a nevicate nelle zone collinari. Sono previsti anche venti forti e mareggiate sulle coste esposte. Per tale motivo con ordinanza sindacale in corso di pubblicazione è stata disposta la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado“.

“La Protezione Civile comunale, che monitorerà l’evolversi della situazione, raccomanda di evitare si stazionare nei pressi di corsi d’acqua, o in prossimità di arenili, evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati, non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate. Per ogni necessità sono attivi i numeri di emergenza nazionali 112, 113, ed il numero della sala operativa della polizia loc hoale 0965 53004. La Protezione Civile Comunale e la Polizia locale monitoreranno l’evolversi della situazione“.

L’allerta arancione è valida per tutta la provincia di Reggio Calabria. I fenomeni più violenti sono attesi sulla jonica. In base alle previsioni di MeteoWeb, a Reggio città e nello Stretto il maltempo non sarà poi così estremo:

Di seguito l’allerta meteo della protezione civile:

