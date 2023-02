Alfredo Cospito trasferito in ospedale

11 Febbraio 2023 19:34

L’anarchico Alfredo Cospito è stato trasferito all’ospedale San Paolo di Milano. “Su indicazione dei sanitari, il

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha disposto oggi il trasferimento, in via precauzionale, del detenuto. Dalle 18.39, Cospito si trova in una delle camere riservate ai detenuti in regime di 41bis. La salute di ogni detenuto costituisce priorità assoluta”, si legge in una nota del ministero della Giustizia.

L’anarchico secondo quanto riporta il medico di fiducia di cospito, sarebbe “determinato ad andare avanti con la protesta. Anche se ho cercato di convincerlo a riprendere il potassio per ridurre il rischio di aritmie ed edema. È lucido e cammina sulle proprie gambe”.