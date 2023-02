Shock Alberto Zaccheroni: è ricoverato in rianimazione

10 Febbraio 2023 23:23

Tanta paura per l’allenatore Alberto Zaccheroni, ex di Milan, Udinese e Juve tra le altre. Come riporta Gazzetta dello Sport, il tecnico 69enne, nel tardo pomeriggio odierno, è caduto nella sua abitazione, ha sbattuto con violenza la testa a terra ed è stato subito trasportato in ambulanza all’ospedale di Cesena. Gli esami hanno poi evidenziato una situazione critica tale da pensare al ricovero in rianimazione, in prognosi riservata. Zaccheroni è stato trovato a terra privo di sensi. Da capire se si sia trattato di un normale trauma cranico o se il colpo alla testa sia stato successivo a un malore. Zaccheroni è passato anche da Cosenza, nel ’94-’95, prima di fare le fortune con Udinese e soprattutto Milan, con cui ha vinto uno Scudetto. Esperienze anche con Lazio, Inter, Torino, Juve e Nazionale del Giappone.