Al Teatro Cilea la presentazione di Miss Film Festival Reggio Calabria

11 Febbraio 2023 19:50

Il 07 febbraio 2023 al Foyer del Teatro Francesco Cilea è stato presentato Miss Film Festival Reggio Calabria. Un concorso di bellezza e talento per giovani ragazze, organizzato con un nuovo format, dando spazio alla cultura e facendo conoscere anche da un punto di vista introspettivo le 17 ragazze in gara. Un presentatore (Aldo Bagnato: fotografo, ingegnere) che ha parlato a briglia sciolta, incitando apertamente le ragazze a tenere meno in conto la mera bellezza, puntando molto sullo studio e la crescita personale. Una giuria di persone qualificate a vario titolo: Lorenzo Praticó (il presidente: attore, drammaturgo ed il foyer del Teatro Francesco Cilea insegnante di recitazione), Enrico Bonavoglia (noto imprenditore in ambito moda e presente nello show business nazionale), Stella Iaria (insegnante), Alessia Porcino (figlia e collaboratrice di Piero Porcino, imprenditore e principale sostenitore della serata -Porcino Sistemi-), Antonella Pietrafesa (libera professionista), Luciano Arillotta (architetto e docente), Pina Gullí (insegnante). La serata è stata impreziosita da un monologo, enunciato in modo magistrale da Lorenzo Praticó, a inizio evento, alla presenza di tutte le partecipanti proprio per enfatizzare il valore dello studio, e da due momenti di danza eseguiti da allievi ed allieve della Maestra Roberta Benincasa (Centro Danza Etoile). Tra una battuta ed una osservazione seria e costruttiva, la serata è proseguita in maniera ineccepibile con grande partecipazione e coinvolgimento del pubblico che ha particolarmente apprezzato il connubio di bellezza, spettacolo e cultura presentato.

Le 17 ragazze (Emanuela Ventura, Roberta Falduto, Miriam Dardanelli, Eliana Iaria, Erika Soriam, Corinne Familiari, Miriana Montechiarello, Sarah Cois, Erika Iadanza (2a), Sara Carella, Erika Nicolazzo (4a parimerito), Noemi Laganà (3a), Giorgia Ricciardi (1a), Rosalba Modafferi, Liliana Frascati (4a parimerito), Fabiana Frascati, Angelica Plutino) hanno sfilato, ballato, recitato, cantato ed eseguito pose fotografiche per palesare il proprio carattere e dimostrare il loro valore artistico oltre alla loro bellezza. Tutto è stato fotografato e filmato dai fotografi Claudio Mariano e Filippo Laganà e dal videoperatore Giuseppe Fosso. Stella Iaria, Enrico Bonavoglia, Alessia Porcino, Lorenzo Praticò, Antonella Pietrafesa, Luciano Arillotta, Pina Gullì. La presenza del consigliere comunale, avv. Mario Cardia, che, microfono in mano, ha elogiato apertamente l’ideazione, l’organizzazione e la presentazione dell’evento è stato un momento istituzionale che ha suggellato il successo della manifestazione a 360 gradi. Il merito va anche alla collaboratrice Stefania Marcianò, al Patron Nazionale Massimo Spanò che ha avuto l’intuizione di affidare tutto a preziosi collaboratori su Reggio Calabria, a Gianni Sorci ed il suo team per trucco ed acconciature, al dj Paolo Cammera, al tecnico Marcello Garretto ed agli altri sostenitori.