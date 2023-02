Al Majorana di Milazzo si promuove la cultura fra campi di realtà ed eventi formativi

11 Febbraio 2023 11:40

“Impegni ed eventi orientativi e formativi al Majorana che, nella predisposizione e calendarizzazione della propria offerta, coniuga la promozione e la partecipazione culturale all’incentivazione, nell’era digitale, del benessere fisico e sociale dei propri giovani studenti” – è il commento del Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, nell’analizzare l’articolato e ricco elenco di attività proposte e disseminate nei giorni scorsi.

Effettiva palestra di progettazione il percorso – “Gli studenti di Biotecnologie Ambientale a supporto dei monitoraggi della qualità dell’aria di ARPA SICILIA” che, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa relativa ai Percorsi sulle Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) dell’Istituto, mira a coinvolgere gli studenti in attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e citizen science e, al contempo, renderli protagonisti nel monitoraggio ambientale e presidio del territorio.

Grazie alla presenza del dott. Giuseppe Cuffari, Dirigente Sanitario Chimico dell’Unità Operativa Complessa “T3 Ed. Ambientale e Sostenibilità, Reporting Ambientale, Salute e Ambiente” della Direzione Generale di ARPA Sicilia”, gli alunni dell’indirizzo Biotecnologie Ambientale dell’istituto mamertino, con un compito di realtà dalla importante valenza e ricaduta civica, sono stati attori del progetto di Citizen science, scienza dei cittadini o scienza collaborativa, modalità di ricerca che coinvolge persone non formate in ambito scientifico. Gli studenti, pertanto, dopo aver effettuato un monitoraggio della qualità dell’aria attraverso la consultazione on-line dei dati pubblicati dall’ARPA, con la costruzione degli andamenti temporali di alcuni inquinanti nel comprensorio del Mela, e una visita alle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria e di campionamento automatico collegate al sistema NOSE (monitoraggio delle molestie olfattive), saranno in grado di comunicare dati scientifici con uno stile divulgativo, ma efficace ai fini della sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche ambientali e l’adozione di uno stile di vita sostenibile.

Priorità, criteri di qualità, aspetti specifici della pianificazione di un progetto, processo di apprendimento sono tutti elementi caratterizzanti la cornice educativa proposta in questo arco temporale, declinata in molteplici interventi e volta a valorizzare specificità e talenti degli studenti: dalle gare di robotica educativa e industriale (COBOT) – RoboCup, organizzate dall’industria leader del settore ABB divisione robotica con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al progetto di Sussidiarietà all’educazione civica USR SICILIA, RETE CIVICA DELLA SALUTE “Salute come bene comune”, dall’evento istituito e promosso dalla Commissione Europea Safer Internet Day 2023 per una riflessione consapevole sui rischi e le opportunità della Rete all’adesione al progetto BAMPCINEMA – Un solo frame dall’Adriatico al Tirreno, iniziativa finalizzata a favorire e sostenere la promozione dello studio dello spettacolo e, in particolare, dell’arte cinematografica, attraverso percorsi didattici rivolti al mondo della scuola.

Non mero elenco, ma valida sintesi di opportunità senza confini per la promozione e l’effettuazione consapevole e competente di quel processo di fusione di cultura e di formazione necessario al pieno sviluppo della personalità e dell’individuo nell’integrità delle sue dimensioni costitutive cognitive, affettive e civiche.