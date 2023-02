L’Akademia Messina non può nulla contro la capolista, sconfitta per 3-0 contro la Roma Volley Club

12 Febbraio 2023 17:28

Come da pronostico della vigilia, la diciannovesima giornata di Serie A2 condanna alla sconfitta la Desi Shipping Akademia Messina che, al Palazzetto dello Sport di Guidonia, viene superata per 3 set a 0 dalla capolista Roma Volley Club. Match condotto con sicurezza dalle capitoline, abili a spegnere sul nascere qualsiasi velleità della squadra ospite che, per quanto provi a resistere, sbatte contro un’autentica corazzata che gioca praticamente alla perfezione, una squadra super favorita per il salto in Serie A1 sia per l’organico allestito che per quanto dimostrato sino a questa fase della stagione. I Primi due set dell’incontro scivolano via nella medesima maniera: Akademia tenta di tenere botta ma Roma sfrutta tutte le frecce al proprio arco e, senza particolari difficoltà, prende il largo già nella prima parte di ogni frazione, chiudendo con un ampio vantaggio le due frazioni (25-11 e 25-9). Più divertente e combattuto il terzo set: la Desi Shipping trova maggiore continuità e giocando don maggiore determinazione riesce a rimanere vicina alle padrone di casa che, comunque, conducono sempre nel punteggio ed alla fine portano a casa anche la terza ed ultima frazione (25-17).

La squadra di casa scende in campo schierando nel sestetto iniziale la coppia Bechis-Bici sulla diagonale palleggiatore-opposto, Ciarrocchi e Rucli al centro, Bianchini e Melli sono le schiacciatrici, Martina Ferrara è il libero. Risponde Messina con uno starting six diverso rispetto a quello schierato nell’uscita di mercoledi scorso contro Montecchio: la coppia Muzi-Ebatombo compone la diagonale palleggiatore-opposto, Martilotti e Robinson sono le schiacciatrici mentre le centrali sono Catania e Martinelli. Il libero ibero Giorgia Faraone.

Il primo punto del match è di marca messinese ma, subito dopo, Roma mette in chiaro le cose e, grazie all’ottimo turno al servizio della Bianchini, scappa sul 5-1 che costringe Coach Breviglieri a spendere il suo primo time out dell’incontro. La Ebatombo riesce a mettere una pezza ma le padrone di casa non cedono campo e, poco alla volta, ampliano il divario sulle avversarie siciliane (11-3 e secondo time out per la squadra ospite). Roma continua a premere sull’acceleratore e non lascia scampo alle avversarie, nonostante Coach Breviglieri provi anche a scuotere le sue mescolando le giocatrici in campo e sostituendo anche in cabina di regia capitan Muzi con la Brandi. Il risultato non cambia: Akademia tenta di accorciare il divario con le capitoline che, però, giocano in scioltezza e portano a casa il primo set dell’incontro (25-11).

Anche nella seconda frazione lo spartito è il medesimo della prima: Roma scappa subito via e la Desi Shipping cerca di rallentare la fuga delle capitoline, con il Coach ospite che prova a dare la scossa alle sue con tanti avvicendamenti dalla panchina e spendendo anche un time out (9-3). La partita, però, rimane sempre in salita per le siciliane: Roma legge ottimamente le sortite offensive delle ospiti ed in attacco è sempre capace di mettere in difficoltà la difesa siciliana, a partire già dalla fase di servizio. Coach Breviglieri richiama le sue nuovamente in panchina (15-3) e Messina accenna una timida reazione che, comunque, viene annullata dalla padrone di casa che continuano a correre senza sosta e, alla fine, conquistano anche la seconda frazione (25-9).

Più divertente e combattuto il terzo set dell’incontro, con Messina che riesce ad affiancare le padrone di casa fino al 6-6. Da quel momento in poi, però, le romane poco alla volta iniziano a prendere il largo, complice anche un pizzico di sfortuna per le ospiti in qualche occasione (12-7 e time out chiamato da Coach Breviglieri). Akademia questa volta riesce a giocare con maggiore continuità e, rispetto alle precedenti frazioni, riesce a limitare i danni rimanendo distante dalle avversarie solamente 5-6 lunghezze. Alla fine, però, la squadra di casa non lascia scampo alle avversarie e porta a casa anche il set che chiude l’incontro (25-17).

“L’unico set che salvo chiaramente è il terzo – cosi Coach Breviglieri a fine incontro – Al netto del fatto che quando dall’altra parte trovi una squadra di tale portata e piena di elementi che potrebbero già far la A1 quest’anno, allora per noi tutto si complica. Mi dispiace, però, che probabilmente ci siamo arresi prima ancora di iniziare: ovviamente sui valori tecnici c’è poco da dire, ma mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di più sotto il profilo dell’atteggiamento, perchè anche dal punto di vista della motivazione sarebbe stato più bello riuscire a stare un pò più in partita. Ovviamente dobbiamo dimenticare in fretta questa partita e dobbiamo concentrarci sui prossimi incontri: non dobbiamo correre il rischio di giocarla come oggi, anche perchè non abbiamo nulla da perdere e, anzi, possiamo acquisire consapevolezza ed entusiasmo per la seconda parte della stagione”.

Roma Volley Club – Desi Shipping Akademia Messina: 3-0 (25-11, 25-9, 25-17)

Roma Volley Club: Bici 13, Bechis 2, Rivero ne, Ciarrocchi 4, Ferrara (L) 0, Rucli 8, Valoppi (L) 0, De Luca Bossa 0, Melli 15, Bianchini 9, Rebora ne, Valerio 2. All. Cuccarini, Ass. Tortorici.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 4, Martinelli 4, Catania 1, Ciancio (L) ne, Matilotti 5, Mearini 0, Muzi 0, Brandi 0, Silotto 0, Robinson 9, Ebatombo 2, Faraone (L) 0, Pisano ne. All. Breviglieri, Ass. Ferrara.

Arbitri: Claudia Lanza e Giuseppina Stellato Durata set: 19’, 19, 20’

MVP: Melli