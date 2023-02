Aggrappata al salvagente per ore: salvata dai pescatori al largo di Lampedusa

6 Febbraio 2023 18:03

Una donna è stata salvata nella notte tra venerdì e sabato a sud di Lampedusa. Per lei si è reso necessario il ricovero in ospedale. Era sotto shock. Un gruppo di pescatori tunisini l’ha trovata aggrappata a un salvagente al largo dell’isola siciliana. Sola nell’acqua gelida del canale di Sicilia, aggrappata a un salvagente, ha vissuto ore d’angoscia dopo esser caduta dall’ennesimo barchino carico di disperati che tentano di attraversare il Mediterraneo. Attualmente si trova in gravo stato di ipotermia e non parla la donna. Il suo salvataggio è stato un miracolo.

La vicenda fa tornare alla mente quella di Joséphine, la camerunese che a luglio del 2018 rimase due giorni in mare aggrappata a un pezzo di legno con accanto il cadavere di un’altra donna e di un bimbo di 5 anni dopo il naufragio del gommone su cui viaggiava. A salvarla furono i volontari di Open Arms e la foto che immortala l’orrore nei suoi occhi fece il giro del mondo. La donna salvata nella notte tra venerdì e sabato è stata trasferita, con elisoccorso del 118, dal Poliambulatorio di Lampedusa all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. A chiedere aiuto e a far scattare i soccorsi sono stati dei pescatori tunisini che, dopo aver tratto in salvo la giovane, hanno chiamato la Capitaneria di porto che ha recuperato la naufraga.

La Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella, attende che la giovane si riprenda per poterla sentire e provare a capire cosa le sia accaduto. Provabilmente è caduta, e il salvagente le è stato lanciato per salvarla, da uno dei barchini che viaggiavano con destinazione Lampedusa. Forse quello con a bordo 39 persone arrivato sull’isola dopo essere stato soccorso da una motovedetta della Capitaneria alle 18.25 di venerdì. I 39 migranti, originari di Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Tunisia, Bangladesh e Pakistan, hanno riferito ai soccorritori d’aver visto, mentre erano in navigazione, le salme di due uomini in mare.

A Lampedusa nel fine settimana non si sono fermati gli sbarchi da diverse piccole imbarcazioni per un totale di oltre cento persone arrivate, fra cui anche donne e minori. Fra i 42 migranti superstiti sul barchino soccorso giovedì sera con 8 cadaveri a bordo c’è anche il padre del neonato di 4 mesi deceduto a 4 mesi morto durante il viaggio. Il bambino è scivolato dalle braccia della mamma ed è morto in mare, secondo quanto chiarito. La prima versione, infatti, era che la donna, presa dalla disperazione per la morte del figlio, lo avesse gettato in acqua.