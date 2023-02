Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: premiati 12 funzionari calabresi

8 Febbraio 2023 12:14

Sono 12 i funzionari calabresi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che nella giornata di ieri sono stati premiati dal nuovo Direttore regionale ad interim per la Calabria, dott. Luigi Liberatore, impegnato in questi giorni nella sua prima visita ufficiale alle articolazioni calabresi dell’Agenzia. Di questi, 5 funzionari sono stati premiati per la particolare dedizione al servizio e per i notevoli risultati conseguiti e 7 a motivo del raggiungimento dei 25 anni di servizio in ADM. Milano, Ventimiglia, Sondrio, Varese sono solo alcune delle città nelle quali, lontani dalla terra d’origine, le donne e gli uomini premiati hanno iniziato le proprie carriere da funzionari doganali affrontando, tra l’altro, le difficoltà legate ad una professione ad alta specialità (dogane, accise, giochi, tabacchi): storie diverse ma tutte accomunate dal medesimo senso del dovere.

Il Direttore Liberatore, che attualmente guida anche la Direzione siciliana di ADM, nel corso della cerimonia si è detto orgoglioso di aver potuto inaugurare la sua esperienza in Calabria con un evento così importante, che dà lustro ad una Direzione costituita appena un anno e mezzo fa ma che ha già raggiunto risultati di rilievo. Il Direttore regionale ha assicurato che sarà “vicino agli uffici territoriali”, ogni giorno in prima linea nella difesa della sicurezza commerciale e della salute dei cittadini. Da parte loro, i funzionari hanno espresso gratitudine per i riconoscimenti rinnovando il loro impegno al servizio del Paese con la dedizione e la professionalità che da sempre contraddistingue l’operato dell’Agenzia.