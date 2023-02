Accoltella la madre e ferisce un poliziotto: agente spara e lo uccide

14 Febbraio 2023 13:05

Serata abbastanza movimentata ieri a Napoli, dove ad avere la peggio è stato un 29enne con precedenti. L’uomo, intorno alle 22, prima ha accoltellato la madre nel loro appartamento, poi ha aggredito il compagno della donna che era andato in commissariato a denunciare e infine ha ferito, sempre con un coltello, il poliziotto che era intervenuto. Un altro agente, suo collega, ha così sparato alla gamba l’aggressore, morto poi all’ospedale Vecchio Pellegrini. Il poliziotto che ha fatto partire il colpo, poi rivelatosi mortale, è indagato per omicidio colposo. L’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Napoli è un atto dovuto. Sono in corso accertamenti al fine di ricostruire l’intera vicenda.