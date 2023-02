A Reggio Calabria l’incontro sulla storia di Londra, Amsterdam, New York

13 Febbraio 2023 09:52

Martedì 14 febbraio 2023, alle ore 16:45, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava”, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa Biblioteca, nell’ambito del ciclo “Arte e Architettura” promuovono l’incontro “Storia di grandi città: Londra, Amsterdam, New York”. Dopo i saluti di Irene Calabrò, assessore alla Cultura del comune di Reggio Calabria e di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, relazionerà Francesca Paolino, già prof. associato di Storia dell’Architettura presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del CIS. Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria. La voglia di viaggiare è insopprimibile nell’Uomo, poiché è strettamente connessa al bisogno di conoscere genti, bellezze della Natura, monumenti, opere d’arte, città e luoghi particolari …. Quando non lo si può realmente fare – per ragioni diverse – si sogna … oppure si ricorre a surrogati di qualità: i racconti dei viaggiatori, i documentari, la ricerca su Internet, … ma, volendo, si può anche ascoltare una narrazione dal vivo fatta per gli amici del CIS di Reggio Calabria dalla prof. Francesca Paolino.

Mettendo insieme questi tre strumenti e con il sostrato ampio e profondo di conoscenze di storia delle città, di storia delle architetture e degli architetti protagonisti, la relatrice racconterà le origini, la crescita e lo splendore di tre città magnifiche (Londra, Amsterdam e New York), nate in tempi diversi (I sec. d. C., XIII sec. e XVII sec., rispettivamente) e diversamente attraenti che interpretano le meraviglie ma anche i limiti del nostro tempo.