A Palermo senza tifosi, ultras Reggina in rivolta: “vergogna per incapacità a gestire un evento pubblico”

Gli ultras della Reggina insorgono. C’era da aspettarselo dopo la decisione dell’Osservatorio, anche tardiva, di vietare la trasferta dei tifosi amaranto a Palermo. In un comunicato da poco diffuso, i Diffidati Liberi hanno preso posizione al grido di “vergogna“. “La tanto attesa decisione da parte degli organi DIS-organizzativi – si legge – è finalmente arrivata, a soli due giorni dalla partita di Palermo ci viene comunicato di non poter partecipare alla trasferta vietando la vendita dei biglietti ai residenti della nostra Provincia”.

“La restrizione dell’Osservatorio, che manifesta l’incapacità degli organi preposti nel riuscire a garantire ed a gestire un evento pubblico accessibile liberamente ad entrambe le tifoserie – continua il comunicato – risulta ancora più VERGOGNOSA se si pensa che la determinazione è stata comunicata soltanto oggi, a quasi 48 ore dall’inizio della partita. Ulteriore dimostrazione di menefreghismo nei confronti nostri, dei tifosi e di tutto ciò che comporta l’organizzazione di una trasferta. Il tutto tra il silenzio assordante dei media e delle società che dovrebbero tutelare chi per quella maglia affronta spese e chilometri solo per passione. Considerati da tutti l’ultima ruota del carro chi invece, dovrebbe essere il cuore pulsante di questo sport, o di quello che ne è rimasto. Costretti perciò a rinunciare, invitiamo tutti a ritrovarci domenica presso la nostra sede per seguire tutti insieme la partita a modo nostro. TRASFERTE LIBERE“, si chiude la nota.