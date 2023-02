A Messina il Workshop su PNRR e turismo

14 Febbraio 2023 12:44

Venerdì 17 febbraio, alle ore 16, l’Aula Cannizzaro del Rettorato di Messina ospiterà un workshop intitolato “Progetto PNRR Turismo delle radici: ricerca, connessioni, opportunità”. L’incontro è organizzato dalla Società Messinese di Storia Patria e dall’Ateneo peloritano. La relazione è affidata al dott. Maurizio Giambalvo, attualmente, Coordinatore regionale Sicilia, progetto PNRR Turismo delle radici, Direzione generale per gli italiani all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I lavori saranno inaugurati dai saluti del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, del Prorettore Vicario, prof. Giovanni Moschella e del Presidente della Società Messinese di Storia Patria, prof. Salvatore Bottari. Il workshop sarà introdotto dal Delegato del Rettore alle iniziative scientifiche nel settore del turismo,prof. Filippo Grasso.

Il bando Pnrr, che prevede un finanziamento nazionale di 20 milioni di euro, si articola in tre anni e si propone l’adozione di iniziative nel settore turistico rivolte alla vasta platea di italiani all’estero, italo-discendenti e oriundi italiani nel mondo, contribuendo al rilancio del turismo italiano dopo la pandemia. Tra le principali priorità progettuali sono indicate, tra gli altri, la possibile creazione di una rete con Università italiane per lo studio e il monitoraggio del turismo delle radici attraverso l’assegnazione di borse di studio a giovani ricercatori; la digitalizzazione e indicizzazione dei documenti utili (fonti archivistiche storiche, stato civile, registri parrocchiali e diocesani, museali) alle ricerche genealogiche e storico-familiari del viaggiatore delle radici; la creazione di una rete dei musei dell’emigrazione, al fine di sistematizzare le attività dedicate all’approfondimento della storia locale, della lingua e della cultura italiana; la promozione del turismo ecosostenibile che valorizza piccoli borghi e zone rurali, attraverso ristrutturazione e recupero di abitazioni storiche e infrastrutture in disuso e favorendo i fornitori di servizi e prodotti locali.

Nel corso dei lavori saranno, inoltre, presentati gli atti del webinar nazionale che si è tenuto nel settembre 2021: “Idee economiche e lo sviluppo del mediterraneo: casi studio sul turismo delle radici” a cura di Domenico Mazza, Antonino Amato, Marco Carone. L’incontro è aperto a tutta la Comunità Accademica, agli addetti ai lavori, agli studenti universitari, agli operatori turistici, alle istituzioni private e pubbliche dell’Area metropolitana messinese.