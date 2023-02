A Bagaladi la prossima edizione del Convegno “Franco Mosino”

16 Febbraio 2023 17:33

L’associazione “Famiglia Ventura” ha riunito lo scorso sabato l’annuale assemblea dei soci, durante la quale è stata tracciata la linea per le iniziative che caratterizzeranno l’operato del sodalizio nell’anno corrente. “Abbiamo fissato la sede per la prossima edizione del Convegno “Franco Mosino”, il quale tornerà ad essere di presenza e si terrà a Bagaladi, come sempre il 3 novembre, nel pieno rispetto della tradizionale alternanza tra jonica e tirrenica.

L’evento sarà dedicato a tematiche inerenti la minoranza linguistica greca del Sud Italia – spiega il presidente Vincenzo Ventura – Per quanto riguarda invece le altre iniziative, si confermano gli incontri concordati col Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, i quali si protrarranno almeno fino a maggio. Sulla tirrenica saremo poi impegnati ad avviare le procedure necessarie a concretizzare il progetto avviato per donare un parco alberato alla borgata di Melia. Stiamo dialogando infine con Palmi e Locri“.

È stato approvato il punto all’ordine del giorno in cui si è deciso di approntare un codice etico dei fornitori, al fine di garantire il rispetto di alcuni standard ambientali e di responsabilità sociale d’impresa. È stata poi proposta una migliore collaborazione con le associazioni “La Voce dei Giovani” di Melia, “Jalò tu Vua” di Bova Marina, “Diego Vitrioli” di Reggio Calabria e col programma nazionale “Nati per Leggere” per la promozione della lettura in ambito metropolitano, coinvolgendo la rete bibliotecaria formata nell’ultimo decennio.

“Il programma delle iniziative proposte riguardanti Melia era in origine più ampio, ma essendo probabile un ritorno alle urne a Scilla entro l’anno e considerate le esperienze pregresse in momenti analoghi, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno rimandare al 2024 le iniziative ideate. – sottolinea l’associazione – La collaborazione coltivata negli anni tra l’associazione “Famiglia Ventura” e la borgata di Melia ha ripagato l’impegno profuso con l’instaurarsi di un rapporto privilegiato, la cui tutela è un cardine del nostro sodalizio. Considerate alcune speculazioni, pure mediatiche, registrate di recente e provenienti da alcuni ambienti politici locali, alludenti ad attività realizzate nel corso dello scorso anno, si è deciso di sospendere l’avvio di nuove iniziative, così da prevenire l’insorgere di situazioni analoghe a quelle ingiustamente subite nell’estate del 2020 a Scilla“.