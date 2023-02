3 Febbraio 2023: auguri di Buon Onomastico Biagio! IMMAGINI, FRASI e VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp

3 Febbraio 2023 00:00

Oggi, 3 febbraio 2023, è San Biagio. Protettore della gola, medico, vescovo e martire della comunità armena di Sebaste, si narra che per sfuggire alle persecuzioni cristiane, ai tempi dell’imperatore Licinio, il Santo visse da eremita sul monte Ardeni o Argies, dormendo in un giaciglio di erbe e foglie secche e nutrendosi di quel poco che riusciva a trovare. San Biagio è ricordato a Salemi, in Sicilia, con la Festa dei Pani. Per tradizione si suggerisce di mangiare il panettone conservato da Natale. Prima di mangiarlo si dice di passarlo sulla gola accennando il segno della Croce, proteggerà la gola per tutto l’anno. Le reliquie di San Biagio sono custodite nella Basilica di Maratea, città di cui è santo protettore.

Ecco una selezione delle più belle immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso di seguito) per fare gli auguri di buon onomastico a chi porta il nome di Biagio:

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Biagio, un nome come tanti ma che portato da te diventa unico e speciale. Felice giornata Tesoro!

Adagio adagio arrivano i miei auguri per te Biagio per oggi che è un grande giorno di festa perchè il tuo nome si manifesta

La felicità per chi sta con te è contagio mio caro amico Biagio, per questo ti meriti un giorno fantastico oggi che festeggiamo il tuo onomastico

L’onomastico è un giorno importante, ma tu per me Biagio lo sei tutti i giorni e ogni giorno continuerò a festeggiarti

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poterti fare gli auguri!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: