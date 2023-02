8 Febbraio 2023 11:39

La Calabria batte un colpo al 10eLotto: nel concorso del 7 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, è riuscito a vincere 20 mila euro grazie a un 8 Doppio Oro.L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29 milioni di euro per un totale di oltre 422 milioni da inizio anno.