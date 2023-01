Il Colonnello Vittorio Carrara consegna il diploma della medaglia Mauriziana

19 Gennaio 2023 17:26

Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella, ha concesso al Tenente dei Carabinieri Domenico Cantore la Medaglia d’Oro Mauriziana, istituita da Re Carlo Alberto nel 1839, al merito di dieci lustri di carriera militare, nonché per eccezionali pregi conseguiti durante il periodo di comando e il perdurare degli anni di servizio. Solenne e sobria cerimonia a Reggio Calabria, presso il Comando della Scuola Allievi Carabinieri. Il Colonnello Vittorio Carrara, Comandante dell’Istituto di formazione, accompagnato dal Capitano Matteo Calcagnile, Comandante della IV Compagnia, nonché dal Capitano dei Carabinieri ® Cosimo Sframeli, Presidente dell’Associazione “Nastro Verde” – Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana – della Calabria, ha consegnato il diploma della Medaglia d’Oro Mauriziana al Tenente Domenico Cantore, che si è distinto per la lodevole e meritevole condotta durante il servizio d’istituto prestato a difesa della Legge e delle Istituzioni dello Stato per la gente e con la gente. Splendida opportunità di riconoscersi e ritrovarsi nei preziosi valori della spiritualità dell’Arma dei Carabinieri. La memoria e gli onori a coloro che alla Patria hanno sacrificato gli anni più belli e il sogno di una esistenza ancora tutta da vivere, senza nulla chiedere in cambio. Si ricordi la solitudine che accompagnava le notti dei più coraggiosi e l’emozione che strozzava la gola dei più forti. Le radici profonde consentono un nuovo fiorire, alimentato e vivificato delle certezze profetiche gelosamente custodite dalla nostra Istituzione, che è l’Arma dei Carabinieri.

Con il Colonnello Vittorio Carrara, sono stati presenti alla cerimonia: Don Aldo Ripepi, Cappellano Militare; il Ten. Colonnello Andrea Oliverio, Capo Ufficio Comando; il Ten. Colonnello Alessia De Luca, Capo Servizio Amministrativo; Il Maggiore Giovanna Bosso, il Capitano Alessandro Spanò; il Capitano Calcagnile; il Tenente Mario Andreozzi; il Luogotenente ® Vincenzo Ricciardi, Consigliere dell’Associazione “Nastro Verde” Calabria, nonché ufficiali della Scuola. Al sodalizio associativo del “Nastro Verde” ha aderito il decorato Tenente Domenico Cantore, contribuendo a spirare un vento di freschezza tra le schiere delle Forze Armate per aver ricevuto l’ambita, preziosa e meritata onorificenza.

Cosimo Sframeli