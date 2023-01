Prova superlativa dell’Akademia Messina che batte Perugia con un secco 3-0 | FOTO e VIDEO

19 Gennaio 2023 00:15

Giornata particolarmente intensa quella odierna per l’Akademia Sant’Anna: in mattinata presentazione di un video con il quale si intende promuovere la città di Messina evidenziando i simboli significativi della città che vanno dal patrimonio culturale a quello sportivo. Per la realizzazione del video sono stati coinvolti, tra gli altri, il Sindaco di Messina Federico Basile, il Vescovo Ausiliare mons. Cesare Di Pietro, il Presidente della Camera di Commercio ed alcuni imprenditori messinesi. Il Presidente dell’Akademia, a proposito del video dichiara che “l’obiettivo è stato quello di diffondere il brand Messina”. Parla anche del nuovo acquisto dell’Akademia, Madelyn Robison alla prima esperienza in Italia che, “ad appena due giorni dal suo arrivo a Messina, ha chiesto di poter giocare in modo da contribuire, insieme alle sue nuove compagne di squadra, a raggiungere la meritata salvezza anche in considerazione delle ottime prestazioni che l’Akademia, ricordiamo neo promossa, ha disputato anche contro compagini molto più blasonate”. Alle 20,30 al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, con una cornice di pubblico meravigliosa che ha affollato gli spalti in ogni ordine di posti, fischio d’inizio della sfida con la Pallavolo Perugia. L’Akademia Sant’Anna vuole assolutamente i tre punti in palio anche per lasciarsi alle spalle, la sconfitta di domenica scorsa, in terra laziale con il Sant’Elia. Partenza molto equilibrata con la squadra umbra che ribatte punto su punto, Akedemia Messina ancora troppo fallosa in difesa riesce a stare in partita, grazie alla Ebatombo che cerca di far fruttare ogni alzata, alternando schiacciate a ottime palle piazzate. Primo time out chiamato da Guido Morangi coach di Perugia sul 20 a 19 per la squadra peloritana. Lo scambio più bello del primo set sul 21 pari; dopo una serie di schiacciate e recuperi, è la squadra di Perugia ad aggiudicarsi il punto. L’Akedemia non ci sta a perdere il set e stringendo i denti con due schiacciate consecutive di Valentina Martilotti, e con il punto finale della Ebatombo si aggiudica il primo set con il punteggio di 25 a 22.

Anche il secondo set, dopo una partenza equilibrata, vede Messina spingere sull’acceleratore grazie ad un ottimo tris d’attacco composto dalla Martilotti, dalla Ebatombo e dall’americana Robinson. Sicuramente uno dei migliori match giocati dall’Akademia Messina in questo campionato e soprattutto, una bellissima prestazione dalla francese Aurèlia Ebatombo semplicemente perfetta in tutti i fondamentali. Il secondo set si conclude con il punteggio di 25 a 21 per l’Akademia Sant’Anna Messina. Buona la prova, nella squadra umbra di Lucija Giudicie di Giulia Patasce. Anche il terzo set vede una buona partenza della squadra del Presidente Costantino che, vuole assolutamente chiudere l’incontro al più presto e preparare la prossima partita che la vedrà impegnata con il forte Martignacco. Un terso set senza storie che si chiude sul punteggio di 25 a 15 per Messina; buona la prova nella squadra di Perugia di Emanuela Agbortabi. Sicuramente dopo l’ottima prova di oggi dall’Akademia Sant’Anna Messina, che ha visto una squadra molto equilibrata, ci si aspetta continuità e soprattutto, mettere in campo tutta determinazione possibile per ottenere al più presto la salvezza.