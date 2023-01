28 Gennaio 2023 13:07

La società Virtus Messina comunica di aver di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori:

Gabriele Parisi (portiere) ha militato in serie b con la Siac calcio a 5 Giovanni Arigó (centrocampista) ha militato nella Reggina, Catanzaro, Spadaforese, Milazzo, Valle del Mela Kagni Boubacar (attaccante), lo scorso anno ha militato in prima categoria con il Real Sud Abdoulie Soumareh (centrocampista)ha militato nel Gescal

Quattro nuovi giocatori per la Virtus Messina il cui obiettivo è di rimanere nella parte alta della classifica, come si può capire dalle dichiarazioni del Dg Gianluca Metallo: “abbiamo ulteriormente rafforzato la squadra per non lasciare niente di intentato e speriamo di rimanere in alto fino alla fine, poi…“.