Villa San Giovanni, i Puffi conquistano la “Perla dello Stretto”

12 Gennaio 2023 16:01

Un forte messaggio per la salvaguardia dell’ambiente è stato lanciato nei giorni scorsi dai Puffi, ospiti del Centro Commerciale Perla dello Stretto di Villa San Giovanni. I beniamini dei bambini, rappresentati nell’occasione da Grande Puffo e Puffetta, hanno consegnato allo shopping center un albero realizzato in carta riciclata per la raccolta della plastica che resterà a disposizione dei clienti e dei cittadini. Un piccolo ma grande gesto di sensibilizzazione avvenuto nell’ambito dell’iniziativa “Save the Nature”, per la gioia di bambini, adulti e famiglie che non hanno voluto perdere questo importante appuntamento.

«Siamo molto soddisfatti della grandissima partecipazione – spiegano Sergio Lo Giudice e Sonia Chillè, rispettivamente direttore di Perla dello Stretto e responsabile marketing di Wave Srl – e per come la gente ha recepito questo evento dai forti contenuti sociali. Da ormai diversi anni, la nostra mission è orientata a queste iniziative che, oltre ad aggregare, puntano alla tutela dall’ambiente evidenziando tutte quelle azioni e quelle pratiche virtuose per consegnare ai più piccoli un mondo migliore».

Nel corso di “Save the Nature”, oltre alla sfilata ed alle numerosissime foto scattate, i Puffi hanno consegnato a tutti i bambini presenti una saponetta ecologica e dei semi per piante utili a nutrire le api, vere amiche della natura. Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.centrocommercialeperladellostretto.it ed i canali social dello shopping center dove è stato pubblicato il video ufficiale dell’evento.