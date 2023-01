Perla dello Stretto, arrivano i Puffi per l’evento “Save the Nature”

4 Gennaio 2023 16:40

“I Puffi sanno che un tesoro c’è nel fiore accanto a te. Madre Natura pensa sempre a noi ed i Puffi sono tutti amici suoi”. Un insegnamento prezioso – quello degli adorabili ometti dal tipico colore blu – oggi più che mai attuale, per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e sconfiggere lo sfruttamento e le cattive abitudini che, come Gargamella, distruggono l’ecosistema.

A lanciare questo forte messaggio saranno i Puffi “in persona”, domenica 8 gennaio 2023 nel comune reggino di Villa San Giovanni, all’interno del Centro Commerciale Perla dello Stretto . Gli “strani ometti blu” sfileranno in galleria per la gioia di bambini, adulti e famiglie e consegneranno, all’interno di una apposita cerimonia denominata “Save the Nature”, un grande albero realizzato in carta riciclata, da collocare nello shopping center e quindi a disposizione dei cittadini e dei clienti, per la raccolta differenziata della plastica.

Un piccolo gesto per un grande risultato di sensibilizzazione, come spiegano Sergio Lo Giudice e Sonia Chillè, rispettivamente direttore di Perla dello Stretto e responsabile marketing di Wave Srl: “da ormai diversi anni, la nostra mission è orientata ad iniziative che siano in grado di lanciare forti messaggi sociali e, come in questo caso, a tutela dell’ambiente. L’obiettivo, grazie all’aiuto dei Puffi, è di consegnare alle future generazioni un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto”. Per ulteriori dettagli sull’evento è possibile visitare il sito www.centrocommercialeperladellostretto.it ed i canali social dello shopping center.