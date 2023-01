Villa San Giovanni, inaugurata la sede politica di Villa Futura

2 Gennaio 2023 18:05

La voglia di fare e di intraprendere iniziative per il bene della città di Villa San Giovanni, nell’Aprile 2019, ha unito gli intenti di alcuni giovani, che hanno pensato di costituire l’Associazione politco-culturale Villa Futura. Il 29 dicembre 2022, tutto questo percorso è sfociato nell’inaugurazione della sede dell’Associazione.

I consiglieri comunali di maggioranza, capeggiati dal sindaco Giusy Caminiti, i consiglieri comunali d’opposizione col capogruppo Marco Santoro, il deputato nazionale di Forza Italia, On. Francesco Cannizzaro, i segretari dei partiti cittadini e provinciali: Forza Italia, PD, Lega, Fratelli d’Italia, i presidenti delle associazioni villesi, alcuni tra i personaggi illustri della scena politica recente cittadina, hanno onorato con la loro presenza ed i loro interventi l’inaugurazione di questa sede.

Come precisato dal presidente dell’associazione Ivan Castagnella, nel suo discorso di benvenuto ai presenti, Villa Futura con il suo impegno, vuole riuscire a colorare quello spazio grigio che c’è disegnato nel logo dell’associazione e che rappresenta la nostra città. Questa metafora serve a far risaltare l’obiettivo di Villa Futura che è quello d’incitare l’Amministrazione e gli Enti sovracomunali a lavorare in modo fattivo e costruttivo per il benessere dei cittadini villesi.

Gli ospiti, nei loro interventi, augurando calorosamente, con parole davvero sentite ogni bene alla costituita “Villa Futura” hanno rimarcato il valore di lavorare per il bene comune, come ha anche evidenziato nel suo saluto il Sindaco Giusy Caminiti, era fondamentale andare avanti nella realizzazione della sede fisica per poter far nascere un punto d’incontro, per accogliere le diversità ideologiche, facendole diventare punto di forza, a prescindere dai colori politici, visto anche il comune denominatore del civismo.

Ringraziato inoltre, Pietro Caminiti per il sostegno e per non aver mai strumentalizzato il progetto, ma per averlo abbracciato interamente con trasporto ed entusiasmo. Infine, tutti hanno convenuto che finalmente, dopo tantissimi anni, a Villa San Giovanni è nato un punto d’aggregazione dove ognuno può confrontarsi, esprimendo il proprio pensiero politico-culturale, “dibattendo la politica” come ha affermato l’On. Francesco Cannizzaro nel suo intervento. Viva la neocostituita “Villa Futura”, viva la nostra città di Villa San Giovanni! Ringraziando coloro che hanno espresso la volontà di diventare soci di Villa Futura, l’Associazione informa che a partire dal 03/01/2023 si apre la campagna tesseramenti.