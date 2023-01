Villa San Giovanni, i consiglieri di Forza Italia: “vicini a Siclari”

5 Gennaio 2023 20:04

“Il Gruppo consiliare di minoranza di Forza Italia, dopo la vicinanza manifestata nell’ultimo Consiglio comunale per il vile atto intimidatorio, interviene per mantenere alta l’attenzione su quanto accaduto nei confronti del Consigliere comunale Daniele Siclari. Un gesto assolutamente da condannare, così com’è avvenuto da tanti esponenti politici da destra a sinistra, ma soprattutto che ha visto il coro unanime di sdegno e di altrettanta preoccupazione da parte della stragrande maggioranza della cittadinanza Villese”. E’ quanto scrivono in una nota i Consiglieri comunali di minoranza Marco Santoro, Filippo Lucisano, Stefania Calderone, Domenico De Marco. “Tutti, dal mondo associazionistico sportivo al mondo politico conoscono la correttezza istituzionale del Consigliere Siclari e gli attestati di stima personale, professionale e politico arrivati da più parti, direttamente o per tramite di tantissimi interventi sui social, sono la testimonianza vera e diretta del forte legame instaurato, e non da adesso ma da diverso tempo, con la comunità Villesse. In tal senso siamo convinti che tutto ciò potrà essere solo da stimolo a Daniele Siclari affinché possa continuare la sua attività di controllo, nella qualità di Consigliere comunale di minoranza, in modo ancora più incisivo e lasciarsi dietro questa brutta e grave vicenda che sicuramente gli sta determinando una giusta preoccupazione nel proprio contesto familiare”, rimarca la nota.

“D’altro canto però dobbiamo notare una triste realtà, nella mancanza di partecipazione a tale grave avvenimento da parte di quelle associazioni che invece hanno sempre o spesso fatto il proprio ruolo in Città con riferimento ai temi della legalità, come la rete di associazione cittadina RE.LE, che in altre occasioni ha organizzato manifestazioni o sit-in a presidio della legalità ed a tutela dei cittadini oggetto di atti intimidatori. Oggi, da questo contesto, il silenzio più assoluto che sorprende in negativo rispetto a ruolo propositivo avuto in passato. Ma tutto ciò non deve scoraggiare il Consigliere Siclari che sarà affiancato in Consiglio comunale dall’intero Gruppo consiliare di minoranza di Forza Italia che fa quadrato attorno a Lui, garantendogli massima vicinanza e solidarietà in un momento così particolare della propria esperienza politica. Ed in questo momento certamente fa piacere notare quanto apparso alla stampa, il Presidente Trecroci ha dato atto alla Minoranza di avere segnalato l’urgenza della messa in sicurezza del nostro patrimonio librario, in quanto espressione culturale della storia della Città”, conclude la nota.