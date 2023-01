Vigor Lamezia, ufficiale l’arrivo di Cesare Morelli

20 Gennaio 2023 16:02

“Alla corte di Mister Saladino arriva un altro Lametino: il classe 2005 Morelli Cesare. Capace di ricoprire sia il ruolo di esterno basso che alto, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del pallone con la Scuola Calcio Asd Calcio Lamezia di mister Pietro De Sensi, per poi passare al Football 3000 di mister Rosario Salerno. Proveniente dalla Primavera del Catanzaro, vanta convocazioni con la prima squadra, per la gara di Coppa Italia con il Potenza e poi contro il Foggia. Si ringrazia la Società del Catanzaro Calcio per la collaborazione ed in particolare il direttore Carmelo Moro per la riuscita dell’operazione”. Con questa breve nota la Vigor Lamezia comunica l’arrivo ufficiale del classe 2005 Cesare Morelli.