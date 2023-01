Vibo Valentia, fulmine colpisce la croce sulla facciata di una chiesa | FOTO

10 Gennaio 2023 14:55

Un fulmine ha colpito, durante un temporale, la croce posta sulla sommità della facciata della chiesa di Dasà. La saetta ha mandato in frantumi la parte sommitale dell’edificio sacro, in via Santissima Annunziata. Non si registrano feriti dal momento che quando si è verificato il crollo la zona interessata dalla caduta dei calcinacci era deserta. Parte del materiale, però, si è comunque riversato nel piazzale antistante la chiesa danneggiando non solo alcune delle vetture in sosta ma anche i tetti e le finestre delle abitazioni limitrofe.

Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia e una del distaccamento di Serra San Bruno. Attualmente l’area interessata è stata delimitata con delle transenne. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a verificare danni ed eventuali ulteriori rischi. Il sito stato messo in sicurezza.