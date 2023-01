Addio a Valentina, la bimba morta sull’A2: il post social della madre è commovente

7 Gennaio 2023 11:28

La sera di giovedì 5 gennaio, una famiglia in viaggio sull’A2. Il conducente si accorge di un po’ di fumo che esce dal cofano della vettura ed è costretto a fermarsi nella corsia d’emergenza, appena dopo lo svincolo di Scilla. L’uomo scende, insieme alla compagna, per controllare la situazione. Dal retro della vettura scende anche la piccola Valentina, senza avvertire i genitori.

Nella stessa direzione una Renault Clio, guidata da un uomo di 60 anni, non si accorge in tempo della piccola: l’impatto è tragico e inevitabile. È questa la sintesi di quanto accaduto pochi giorni fa sull’A2, un terribile incidente stradale nel quale ha perso la vita la piccola Valentina, di appena 10 anni. Inutile l’intervento dei soccorsi giunti sul posto. Francesca, la madre, ha affidato ai social il ricordo della piccola, postando una foto con allegata una frase commovente: “Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo. La mia vita non ha più senso senza di te“.