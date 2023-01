Muffa ed umidità, le FOTO della sala del consiglio comunale di Reggio Calabria

30 Gennaio 2023 18:15

Situazione di degrado ed incuria nella sala “Battaglia” di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, il luogo dove si svolge il consiglio comunale. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, l’intonaco della parete superiore sta candendo a pezzi a causa della muffa e dell’umidità e precipita sui banchi dove di solito ci sono gli spettatori.

Insomma, non una bella circostanza per la sala che ospita la massima assise cittadina e che comunque sottolinea un disinteresse delle istituzioni per la tutela di un palazzo storico della città dello Stretto.