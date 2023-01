L’ultimo Milan-Inter di Supercoppa? C’era anche un componente della Reggina attuale (e non è Inzaghi)

17 Gennaio 2023 16:23

Domani, 18 gennaio 2023, alle 20 ora italiana, al King Fahd Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, Milan e Inter si affronteranno per la Supercoppa italiana, la gara che mette di fronte la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia. In una sola occasione, nonostante oltre 100 ani di derby, la gara tra rossoneri e nerazzurri fu valida per la Supercoppa, precisamente nel 2011. Era inizio agosto, si giocò a Pechino e a vincere fu il Milan in rimonta, con le reti di Ibrahimovic e Boateng a metà ripresa in risposta al momentaneo vantaggio di Sneijder.

C’è un dato curioso che lega questa sfida alla Reggina, che lega il passato (la partita del 2011) al presente (la squadra amaranto attuale). In quella gara del 2011, infatti, c’era anche un componente di questa Reggina. Facile, penserete voi: Filippo Inzaghi. E invece no. L’allora attaccante rossonero non era neanche presente in panchina e per lui quella fu l’ultima stagione da giocatore. Piuttosto, in quella sfida, era presente… Joel Obi. Il nigeriano, allora giovanissimo, appena 20enne, completò il centrocampo formato da Javier Zanetti, Stankovic e Thiago Motta. Fu sostituito nel finale da Castaignos. Chissà cosa pensavano, allora, Inzaghi e Obi. Il primo già cominciava a guardare al futuro da allenatore, il secondo alla lunga carriera davanti da calciatore. Di certo, probabilmente mai avrebbero pensato di trovarsi a Reggio Calabria 12 anni dopo. La speranza, piuttosto, è che il mister possa avere il centrocampista, ora esperto e maturo, a disposizione il prima possibile. In questa stagione, infatti, solo qualche minuto di gara per lui, alle prese con un infortunio che lo ha costretto di recente a un intervento e al lento recupero.