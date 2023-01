UICI Reggio Calabria, pubblicato bando per la ricerca di 18 operatori: come candidarsi

25 Gennaio 2023 12:07

E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale. Alla sede UICI di Reggio Calabria sono stati assegnati n. 18 volontari, così suddivisi:

Sede di Reggio Calabria N. 14 (di cui 4 posti riservati ai GMO giovani con bassa scolarizzazione);

Sede di Siderno N. 2;

Sede di Gioia Tauro N. 2.

Il BANDO scade alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023 (TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE). La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it

Ricorda che per presentare la domanda ti occorrerà:

lo Spid, se sei un cittadino italiano residente in Italia o all’estero (qui le istruzioni per richiedere lo SPID www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid );

); le credenziali da richiedere al Dipartimento, se sei un cittadino di un Paese appartenente all’Unione europea o uno straniero regolarmente soggiornante in Italia;

Per una corretta valutazione delle esperienze maturate e dei titoli posseduti è vivamente consigliato allegare il CV (curriculum vitae) e copia dei titoli posseduti.

Inoltre:

devi aver tra i 18 e i 29 anni non compiuti;

non devi aver ricevuto condanne;

non devi appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati;

non devi aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto.

Dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari. I calendari di convocazione saranno pubblicati sul sito della sede centrale UICI www.uiciechi.it . Tutti i candidati devono attenersi alle indicazioni fornite in ordine alle modalità, ai tempi e ai luoghi indicati e dovranno presentarsi al colloquio nella data prevista, salvo comunicazione del proprio impedimento.

La pubblicazione del calendario sul sito HA VALORE DI NOTIFICA DELLA CONVOCAZIONE ed i candidati che, pur avendo presentato la domanda, non si presenteranno al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, saranno ESCLUSI DALLA SELEZIONE per non aver completato la relativa procedura.

Espletati i colloqui, le graduatorie verranno sempre pubblicate nella pagina del progetto a cui si riferiscono e sono da intendersi “provvisorie” fino all’approvazione definitiva da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Per i candidati risultati “Idonei selezionati” l’avvio in servizio avverrà in ogni caso entro il 21 settembre 2023. Per eventuali chiarimenti in merito sono disponibili gli uffici della nostra segreteria al numero 0965/594750, tutti i giorni feriali dalle ore 10.30 alle 12.00.