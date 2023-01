Trovato terzo covo di Matteo Messina Denaro

19 Gennaio 2023 20:03

La Polizia ha scoperto un terzo covo in cui ha vissuto il boss Messina Denaro. Si tratta di un appartamento che si trova sempre a Campobello di Mazara, il paese cui sono stati individuati gli altri due rifugi del capomafia. Il terzo covo è stato perquisito. Secondo quanto si apprende è vuoto. L’appartamento è in vendita. Gli inquirenti stanno accertando chi sia il proprietario.

Nel primo covo di Matteo Messina Denaro perquisito dal Ros, a Campobello di Mazara, sono stati ritrovati alcuni documenti. Il covo era quello dove il boss viveva da almeno sei mesi. Sulla documentazione, repertata e ora all’analisi del Ris, secondo quanto si apprende ci sarebbero alcune sigle e numeri di telefono che al momento non indicherebbero le tracce di un libro mastro. I controlli all’interno dell’abitazione in vicolo San Vito sono comunque tutt’ora in corso.