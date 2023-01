Tra Reggio e Messina con una moneta in tasca

8 Gennaio 2023 12:19

L’autrice emergente Natascia Colasuonno approda su Amazon col suo nuovo libro.

Romana di nascita ma reggina dal 2008, anno in cui decide di stabilirsi a Reggio Calabria. Ama molto leggere e divora tonnellate di libri, fin quando decide di provare a scriverne uno lei stessa e tentare di inseguire il suo sogno di pubblicare un romanzo.

Ci riesce nel 2019 con “Le ali di P.” raggiungendo un discreto successo ed inizia cosí a lavorare al secondo romanzo che definisce “il più importante.

“La moneta di resto” è il romanzo che ci porta a spasso per le strade di Reggio Calabria e Messina.

Le vicende del giovane Paolo ci porteranno dalla Reggio degli anni ’60 fino a quella moderna.

Orfano di entrambi i genitori resta a vivere con la nonna, ma quando anche lei viene a mancare iniziano i veri guai.

Costretto a scappare da una zia manesca e senza cuore, si rifugia a Messina dove impara che non tutto il male viene per nuocere e soprattutto… capisce che nella vita non si resta mai del tutto soli.

“La moneta di resto” è acquistabile su Amazon in formato cartaceo e digitale.